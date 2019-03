Industrie warnt vor Ausfall des Wesel-Datteln-Kanals

Düsseldorf (dpa/lnw) - Industrie und Schifffahrt warnen die Bundesregierung vor einer «logistischen Katastrophe» bei einem Ausfall des maroden Wesel-Datteln-Kanals. Ein Kollaps der sanierungsbedürftigen Wasserstraße, die zu den wichtigsten bundesweit zähle, werde der Volkswirtschaft Schäden in den Milliardenhöhe zufügen. «Man hat hier jahrzehntelang Mangelverwaltung betrieben», sagte Roberto Spranzi vom Bundesverband Deutscher Binnenschifffahrt am Mittwoch in Düsseldorf.

Von dpa