Lichtblick für Wohnungsuchende: Wieder mehr Baugenehmigungen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Hoffnungsschimmer für viele Wohnungsuchende in Nordrhein-Westfalen: Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnraum steigt nach einem starken Einbruch um gut ein Fünftel im Jahr 2017 wieder an. Die Bauämter erteilten 2018 Genehmigungen für gut 55 500 Wohneinheiten. Das sind 5,8 Prozent oder knapp 3100 mehr als 2017, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch mit.

Von dpa