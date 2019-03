Mordkommission ermittelt nach Tod eines 82-Jährigen

Wuppertal (dpa/lnw) - Nach dem Tod eines 82 Jahre alten Mannes in seinem Haus in Wuppertal hüllen sich die Ermittler in Schweigen. Die Obduktion der Leiche sei zwar inzwischen erfolgt, das Ergebnis werde aber aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht mitgeteilt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Wuppertal am Mittwoch. «Das ist pures Täterwissen.»

Von dpa