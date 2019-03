Gewerkschaft kündigt Warnstreiks bei Coca-Cola an

Berlin (dpa) - In den laufenden Tarifverhandlungen für Tausende Coca-Cola-Beschäftigte in Deutschland haben Gewerkschafter Warnstreiks angekündigt. Diese sollen vor der vierten Tarifrunde - also vor dem 11. und 12. April - stattfinden, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten am Mittwoch auf Nachfrage mitteilte. Genaue Daten für die Arbeitsniederlegungen wurden nicht genannt.

Von dpa