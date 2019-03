Die Liste lässt die Qualen der kleinen Hundewelpen erahnen: Oft war ihr Allgemeinzustand nur schlecht und die Tiere für einen Verlauf zu jung oder ungeimpft. In schweren Fällen litten sie unter Augen- und Hautentzündungen, Durchfall oder Darmparasiten, waren abgemagert oder ausgetrocknet. Einige Tiere hätten trotz Behandlung eingeschläfert werden müssen.

So beschreibt Umweltministerin Ursula Heinen-Esser ( CDU ) auf eine SPD-Anfrage die Befunde der Veterinäre, die zwischen 2016 und 2018 insgesamt 417 aufgedeckten Fälle, in denen Welpen illegal oder in tierschutzwidrigem Zustand verkauft wurden.

Hinweise kommen von Privatpersonen

„Man kann davon ausgehen, dass die Dunkelziffer viel höher ist“, erklärt der SPD-Landtagsabgeordnete Frank Börner , der den wachsenden Online-Handel mit Welpen in einer Kleinen Anfrage aufgegriffen hat.

Die meisten der Hinweise auf kranke Welpen gaben Privatpersonen – in 264 Fällen schalteten sie die Behörden ein. 91 Fälle wurden bei Transportkontrollen entdeckt, 62 fielen bei Tierärzten, Ordnungsämtern oder Amtsveterinären auf.

Vorsicht bei niedrigen Preisen

Seit Februar durchleuchtet eine Arbeitsgruppe des Landesumweltamtes und der Veterinärämter den Online-Handel mit Jungtieren und illegale Transporten aus dem Ausland. Die Amtsveterinäre schlagen vor, dass künftig auch für nicht gewerbliche Züchter und Verkäufer von Welpen eine Registrierungspflicht gelten soll.

Börner schlägt vor, dass bei der Anmeldung zur Hundesteuer ein Herkunftsnachweis Pflicht wird. Er warnt vor billig angebotenen Welpen. Die Folgen schlechte Behandlung zeigten sich oft erst spät – für Kinder sei das gefährlich.