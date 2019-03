Bahnhof Bielefeld übers Wochenende komplett gesperrt

Bielefeld (dpa/lnw) - Der Bielefelder Hauptbahnhof wird an diesem Wochenende vollständig gesperrt. Wegen Bauarbeiten werde im gesamten Bielefelder Hauptbahnhof von Freitag 22.00 Uhr bis Montag um 04.00 Uhr kein Zugverkehr möglich sein, kündigte die Deutsche Bahn an. Bereits seit Juni 2018 wurden zur Erneuerung von Eisenbahnüberführungen die beiden Gleise der Güterstrecke voll gesperrt, die Personenzugstrecke blieb in Betrieb. In einem zweiten Abschnitt ab kommenden Montag soll nun die Personenzugstrecke gesperrt werden und der Personenverkehr über die Güterzuggleise laufen. Dafür müssen der Bahn zufolge Vorbereitungen getroffen werden. Für den Fernverkehr sind Umleitungen geplant.

Von dpa