BVB-Profi Sancho im England-Kader für die EM-Qualifikation

London (dpa/lnw) - BVB-Profi Jadon Sancho gehört zum Kader der englischen Fußball-Nationalmannschaft für die ersten Qualifikationsspiele zur Europameisterschaft 2020. England-Trainer Gareth Southgate berief den 18 Jahre alten Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund, der bisher drei A-Länderspiele absolviert hat, in sein Aufgebot für die Partien gegen Tschechien am 22. März in London und gegen Montenegro am 25. März in Podgorica.

Von dpa