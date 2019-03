Abschiebe-Drama: Angeklagter bestreitet Halten über Abgrund

Krefeld (dpa/lnw) - Im Prozess um ein Abschiebe-Drama in Krefeld hat der Angeklagte bestritten, seine kleine Tochter über die Brüstung eines Balkons gehalten zu haben. Um die Abschiebung von sich und seiner Familie zu verhindern, soll der Albaner in Krefeld damit gedroht haben, die Eineinhalbjährige in die Tiefe zu stürzen. Der 30-Jährige ist am Landgericht deshalb wegen Geiselnahme angeklagt. Sein Verteidiger schloss allerdings am Mittwoch nicht aus, dass der Albaner gerufen habe: «Haut ab, sonst lass' ich sie fallen.»

