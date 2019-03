Grüne: Ausmaß des Falls Lügde wurde unterschätzt

Düsseldorf/Lügde (dpa/lnw) - Die Grünen im NRW-Landtag kritisieren im Fall des vielfachen Kindesmissbrauchs von Lügde erneut ein zu spätes Einschreiten des Ministeriums. «Für einen Fall dieses Ausmaßes war die Kreispolizei weder vorbereitet noch ausgestattet. Die Ermittlungen hätten viel früher an die personell besser ausgestattete Polizei in Bielefeld übertragen werden müssen», sagte Verena Schäffer, innenpolitische Sprecherin der Grünen, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa