Bomben in Duisburg gefunden: A40 und A42 werden gesperrt

Duisburg (dpa/lnw) - Zwei Autobahnen müssen am Mittwochabend in Duisburg während der Entschärfung von Weltkriegsbomben gesperrt werden. Zunächst müsse ab 19.00 Uhr der Verkehr auf der A40 zwischen Duisburg-Homberg und dem Autobahnkreuz Duisburg gestoppt werden, teilte die Stadt mit. Grund ist eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe, die bei Bauarbeiten in Autobahnnähe gefunden worden war. Gegen 22.00 Uhr soll dann die A42 im Duisburger Norden gesperrt worden. Hier war eine englische Fünf-Zentner-Bombe bei Baggerarbeiten im Stahlwerk von Thyssenkrupp freigelegt worden.