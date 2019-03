Zehn-Zentner-Bombe in Duisburg entschärft: A40 wieder frei

Duisburg (dpa/lnw) - Eine der beiden in Duisburg gefundenen Weltkriegsbomben ist entschärft. Die Sperrung der Straßen und der A40 sei damit aufgehoben, teilte die Stadt am Abend mit. Die amerikanische Zehn-Zentner-Bombe, die bei Bauarbeiten in Autobahnnähe gefunden worden war, sei um 20.55 Uhr erfolgreich entschärft worden. Zuvor war der Verkehr auf der A40 zwischen Duisburg-Homberg und dem Autobahnkreuz Duisburg gestoppt worden.