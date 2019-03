30 Häuser durch Tornado-ähnlichen Starkwind beschädigt

Roetgen (dpa/lnw) - Durch einen Tornado-ähnlichen Starkwind sind in der Eifelgemeinde Roetgen nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr rund 30 Häuser beschädigt worden. «Zehn Häuser davon sind nicht mehr bewohnbar», sagte ein Sprecher der Feuerwehr-Einsatzleitung der Städteregion Aachen am Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur. Darunter seien zwei Häuser, die nun kein Obergeschoss mehr hätten. Es habe einen Leichtverletzten gegeben, der vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden sei.

Von dpa