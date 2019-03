Auto erfasst Fußgänger an Landstraße: Tödliche Verletzungen

Marsberg (dpa/lnw) - Ein 32 Jahre alter Fußgänger ist auf einer Landstraße im Hochsauerlandkreis von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann sei am Mittwochabend am rechten Fahrbahnrand der L549 von Marsberg in Richtung Essentho entlang gelaufen, teilte die Polizei mit. Ein in die gleiche Richtung fahrender 23-jähriger Autofahrer habe den dunkel gekleideten Fußgänger auf gerader Strecke nicht erkannt.

Von dpa