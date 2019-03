Woche endet in NRW mit Böen und Dauerregen

Essen (dpa/lnw) - Regenschauer, stürmische Böen und kaum Sonne: In Nordrhein-Westfalen bleibt es zum Ende der Arbeitswoche nasskalt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist es am Donnerstag flächendeckend regnerisch mit Temperaturen von sieben bis zehn Grad im Rheinland. Eine Niederschlagsfront aus Westen bringe mancherorts auch Gewitter, den ganzen Tag bleibe es mit Windböen von bis zu 65 Kilometern pro Stunde stürmisch. In der Nacht lasse der Wind zwar zunächst nach, am Freitag sei jedoch vor allem im Bergland weiter mit Dauerregen und auffrischendem Wind aus Süd-West zu rechnen.

Von dpa