Kritik an Beratung im Handyladen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Verbraucherzentrale hat Kritik an der Beratung in vielen Handyläden in Nordrhein-Westfalen geübt. «Stationäre Händler kommen ihren gesetzlichen Informations- und Transparenzpflichten meist nicht nach. In den Verträgen finden sich oft ungewollte und zuvor nicht genannte Konditionen», kritisierten die Verbraucherschützer in NRW am Donnerstag. Von Kunden bemängelt würden etwa zu teure Tarife und unpassende Verträge.

Von dpa