Borussia Dortmund verschiebt Testspiel in Paderborn

Paderborn (dpa/lnw) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat das für den 22. März geplante Testspiel beim SC Paderborn verschoben. «Neben der Abstellung zahlreicher Spieler für ihre Nationalmannschaften haben die Dortmunder aktuell mehrere verletzte und angeschlagene Akteure in ihren Reihen. Vor diesem Hintergrund macht ein Test für beide Seiten wenig Sinn», teilte Zweitligist Paderborn am Donnerstag mit. Deshalb sei man dem Wunsch der Dortmunder nachgekommen. Die Partie soll nun in der Länderspiel-Pause im Oktober (7. bis 20. Oktober) stattfinden.