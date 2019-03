Mehr als 400 Mitarbeiter überwachen dort in neuen Laboren die Schadstoffbelastung der Gewässer, untersuchen deren biologische Qualität und behalten in der Hochwasserzentrale NRW die Pegel im Blick. 66 Millionen Euro ließ sich das Land die neuen Labore und Büros kosten. Der bisherige Labor-Standort Düsseldorf wird aufgegeben. Die Hochwasserzentrale war bereits in Duisburg an einem anderen Standort untergebracht.

«Die Überwachung unserer Gewässer auf Mikroschadstoffe wie Antibiotikarückstände oder Mikroplastik ist eine zentrale Aufgabe des Umweltschutzes», erklärte NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) laut einer Mitteilung des LANUV.

Die Experten können in den Laboren laut Landesamt mehr als 600 Wasserinhaltsstoffe und Mikroschadstoffe analysieren. Aufspüren sollen sie auch Krankheitserreger wie Legionellen oder antibiotikaresistente Bakterien. In einem eigenen Labor für Gewässerökologie werden Kleinstlebewesen bestimmt, die die biologische Qualität eines Gewässer anzeigen. Aus all diesen Informationen kann dann der Zustand eines Gewässers beurteilt werden. In der Hochwasserzentrale werden die Wasserstände von 300 Gewässerpegeln sowie die Regenmengen von 240 LANUV-Messstationen ausgewertet.