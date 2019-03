Tönnies mit Umsatz-Minus

Die deutsche Fleischbranche stehe insgesamt unter dem Druck des weltweiten Wettbewerbs, hieß es. So fluteten Länder wie Spanien oder die USA den Markt mit günstig produzierter Ware, ohne vergleichbare Standards bei Haltung und Tierschutz einzuhalten, kritisierte das Unternehmen. Solche Auslandsimporte und eine aggressive Preispolitik des Handels sorgten dafür, dass sich die Preisspirale auf dem Markt für Schweinefleisch immer weiter nach unten drehe. So lag der Preis im vergangenen Jahr um 12,5 Prozent niedriger als 2017. Damit konnten pro Kilo Schweinefleisch etwa 20 Cent weniger erzielt werden.

2018 hat die Tönnies Unternehmensgruppe weltweit 20,8 Millionen Schweine verarbeitet (2017: 20,6 Millionen), davon 16,6 Millionen in Deutschland. Während die Schlachtmenge in Deutschland entgegen dem Markttrend stabil blieb, vermeldete Tönnies bei den ausländischen Standorten ein leichtes Plus. Die Menge der geschlachteten Rinder stieg im Vergleich zum Vorjahr leicht um 8000 Tiere auf 440 000. Auch hier konnte Tönnies seine Anteile im insgesamt schrumpfenden Markt ausbauen.