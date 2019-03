Düsseldorf (dpa/lnw) - Mehr als die Hälfte der Menschen mit Migrationshintergrund in Nordrhein-Westfalen spricht mit der Familie zu Hause vorwiegend Deutsch. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte, gaben rund 56 Prozent von ihnen bei der Mikrozensus-Befragung 2017 an, dass sie im eigenen Haushalt vor allem Deutsch reden.

Von dpa