Goch (dpa/lnw) - Ein achtjähriger Junge hat sich beim Versteckspielen im niederrheinischen Goch tödlich verletzt. Das hat die Polizei am Donnerstag in Kleve mitgeteilt. Zwischen Sträuchern habe er sich am Oberschenkel so unglücklich verletzt, dass er vermutlich verblutet sei, berichtete ein Polizeisprecher in Kleve.

Von dpa