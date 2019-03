Köln (dpa/lnw) - Ein 27-Jähriger soll gestohlene Autos aus Belgien mit gefälschten Papieren in Köln an ahnungslose Kunden verkauft haben. Der Mann sei am Donnerstag festgenommen worden, berichtete die Polizei. Drei der insgesamt neun Autos im Gesamtwert von 180 000 Euro seien noch vor dem Verkauf sichergestellt worden.

Von dpa