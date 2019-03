Nach Tornado: Reul lobt Hilfsbereitschaft in Roetgen

Düsseldorf (dpa/lnw) – Nach dem zerstörerischen Tornado in der Eifelgemeinde Roetgen hat NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) die Hilfsbereitschaft der Dorfbewohner gelobt. «Das läuft sensationell gut», sagte Reul am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags. So sei die eingerichtete Notunterkunft in Roetgen gar nicht genutzt worden. Dies zeuge von einer «hohen Selbsthilfekompetenz». Es sei ein «tolles Beispiel, wie sich Bürger und Bürgerinnen untereinander helfen».

Von dpa