Einsatzkräfte üben für Ausbruch der Schweinepest

Düsseldorf (dpa/lnw) - Behördenvertreter und Feuerwehrleute haben am Donnerstag in einem Wald bei Düsseldorf für einen möglichen Ausbruch der afrikanischen Schweinepest trainiert. Dabei wurden drei Attrappen infizierter Schweinekadaver im Wald abgelegt. Geübt wurde, die Umgebung abzusperren und die toten Tiere möglichst sicher und hygienisch in ein Labor abzutransportieren. Dafür wurden zum Beispiel Hygieneschleusen aufgebaut, die Mitarbeiter trugen Sicherheitsanzüge.

Von dpa