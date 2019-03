Neururer: Wattenscheid wieder «zu größeren Dingen führen»

Bochum (dpa) - Der frühere Bundesliga-Trainer Peter Neururer will mit dem Fußball-Viertligisten SG Wattenscheid 09 als Sportlicher Leiter «so schnell wie möglich die Vergangenheit einholen». Das sagte er bei seiner Vorstellung am Donnerstag. Das Ziel heiße: «Raus aus der Regionalliga und hin zu größeren Dingen. Ich habe für drei Jahre unterschrieben. Um drei Jahre in der Regionalliga zu bleiben, wäre ich der falsche Mann.»

Von dpa