Gericht: Kündigung von Landgestütsleiterin war rechtens

Das Amtsgericht Warendorf hatte im Februar die frühere Leiterin und zwei weitere Gestüts-Mitarbeiter zu Geldstrafen in jeweils vierstelliger Höhe verurteilt. Sie hatten sich laut Gericht in den Jahren 2013 und 2014 zwei Luxusreisen nach Katar von einem dortigen Geschäftspartner des Landgestüts bezahlen lassen. Zudem flossen Beraterhonorare aus dem arabischen Land an eine eigens von dem Ex-Führungstrio gegründete Firma. Dabei leiteten sie als offizielle Amtsträger Geschäfte in die Wege, rechneten aber privat ab, so das Gericht. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe hatte das Land den dreien im März 2017 fristlos gekündigt. Kündigungsschutzklagen der beiden anderen Mitarbeiter wurden laut LAG durch den Abschluss von Vergleichen zwischenzeitlich beigelegt.