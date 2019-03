Niederländische Grenzprovinz lockt mehr deutsche Touristen

Dabei war der Start der auf deutsche Gäste abzielenden Plattform « www.besuchdrenthe.de» Anfang vergangenen Jahres noch von Sprachproblemen begleitet. Informationen zu Hotels und Unterkünften waren noch recht unverständlich, da sie aus Sparsamkeitsgründen mit einem Computerprogramm übersetzt worden waren. «Kümmert euch um vernünftige deutsche Texte», lautete der Aufruf der Drenthe-Marketinggesellschaft an Hotelbetreiber. Die Inhaber besserten nach, anscheinend zur Zufriedenheit deutscher Urlauber.

Kürzlich noch erhielten die Tourismusbetriebe in der Grenzregion auf einem Workshop Tipps zum Umgang mit deutschen Gästen. Diese liebten es, in ihrer eigenen Sprache angesprochen zu werden, setzten auf Vertrauen und Professionalität und lauschten gerne Geschichten über Land und Leute in der Region, die sie besuchen.