Hauptbahnhof Bielefeld wird gesperrt: Längere Reisezeiten

Bielefeld (dpa) - Nichts geht mehr am Wochenende am Hauptbahnhof Bielefeld: Für Bauarbeiten wird der Knotenpunkt von Freitagabend (22 Uhr) bis Montagfrüh (4 Uhr) komplett gesperrt. Der Fernverkehr wird über eine andere Strecke umgeleitet. Reisezeiten zwischen Hannover und Nordrhein-Westfalen verlängern sich daher um etwa eine Dreiviertelstunde. ICEs und ICs halten auch nicht in Herford und Gütersloh. Auch Nahverkehrszüge von und nach Bielefeld fallen aus. Reisende können stattdessen auf eingesetzte Busse ausweichen.

Von dpa