WM-Playoff-Spiel der deutschen Handballerinnen in Hamm

Dortmund (dpa/lnw) - Deutschlands Handballerinnen bestreiten das Playoff-Rückspiel in der WM-Qualifikation gegen Kroatien am 5. Juni in Hamm. Die Partie beginnt voraussichtlich um 18.45 Uhr, teilte der Deutsche Handballbund am Freitag mit. Das Hinspiel findet am 2. Juni in Koprivnica statt. Der Gesamtsieger qualifiziert sich für die WM-Endrunde vom 30. November bis 15. Dezember in Japan und bleibt damit auch im Rennen um die Olympia-Tickets.

Von dpa