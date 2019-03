Krefeld (dpa/lnw) - Philip Riefers bleibt auch in der Spielzeit 2019/20 bei den Krefeld Pinguinen. Das teilte der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Freitag und damit am 29. Geburtstag von Riefers mit. Der in der Verteidigung und im Angriff einsetzbare Spieler erzielte 2018/19 in 51 Begegnungen für Krefeld fünf Tore.

Von dpa