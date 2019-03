Diebesbande stiehlt 20 Geländewagen mit Millionenwert

Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine Diebesbande, die in Düsseldorf 20 Geländewagen im Wert von mehr als einer Million Euro gestohlen hat, ist der Polizei ins Netz gegangen. Die Bande sei zerschlagen worden und mehrere Tatverdächtige in Haft, teilte die Polizei mit. Die Verdächtigen seien bei der Diebstahlserie wie Profis vorgegangen, sagte ein Sprecher. Seit September des vergangenen Jahres ermitteln die Beamten in dem Fall. Polizei und Staatsanwaltschaft wollten am Nachmittag (14.00 Uhr) über weitere Details informieren.

Von dpa