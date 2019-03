Paris zeigt Thomas-Schütte-Retrospektive

Die Retrospektive dauert bis zum 16. Juni und gibt Einblick in ein Werk, das sich zwischen Papierarbeiten, modellhafter Architektur und menschlicher Figur bewegt. Vor allem aber illustriert sie eines: Die Kunst des international bekannten zeitgenössischen Bildhauers verwehrt sich konkreten Auslegungen oder wie der 64-Jährige in Paris sagte: «Ich versuche meine Arbeiten so zu machen, dass sie ganz verschiedene Lesarten erlauben.» Schütte arbeitet und lebt in Düsseldorf.