Vater tötet Kinder: Mutter wandte sich zuvor an Polizei

Bielefeld (dpa/lnw) - Die Mutter zweier in Bielefeld mutmaßlich von ihrem Vater getöteten Kleinkinder hatte sich schon Wochen zuvor an die Polizei gewandt. Die Frau habe Mitte Januar Kontakt zur Polizei aufgenommen, weil sie eine Trennung plante und sich für diesen Fall vor «Aggressivität ihres Lebensgefährten» fürchtete, teilte eine Polizeisprecherin am Freitag auf Anfrage mit.