Zahl der Abtreibungen in NRW gesunken

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in Nordrhein-Westfalen ist erstmals seit drei Jahren wieder zurückgegangen. Im vergangenen Jahr haben 21 378 Frauen in NRW eine Abtreibung vornehmen lassen, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Das seien 491 Fälle und 2,2 Prozent weniger als im Jahr zuvor gewesen.