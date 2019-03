Die Bahn steht seit Juli 2017 still. Damals war sie plötzlich stehengeblieben, 75 Fahrgäste mussten teilweise stundenlang hoch über dem Rhein ausharren, ehe sie von Höhenrettern befreit wurden. Einem Gutachten zufolge hatte heftiger Wind ein sogenanntes Hilfsseil so sehr bewegt, dass es sich an einer Gondel verfing.

Aus Sicherheitsgründen soll die Seilbahn künftig bei Wind schneller als bisher vorübergehend stillgelegt werden. Ende März - spätestens aber an Ostern - soll die Seilbahn nach Angaben der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) wieder in Betrieb gehen.