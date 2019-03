Spektakuläre Verfolgung eines Handtaschenräubers

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mehrere Zeugen haben sich eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit einem Handtaschenräuber in Düsseldorf geliefert. Am Ende hielten sie den Täter gemeinsam fest, bis die Polizei eintraf. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte ein 28 Jahre alter Mann am Donnerstagabend einer 69-Jährigen nach dem Einkaufen vor ihrer Wohnungstür im Stadtteil Unterbilk die Handtasche entrissen. Eine Nachbarin beobachtete die Tat und verfolgte den Tatverdächtigen.

Von dpa