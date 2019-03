Dompropst von Aachen überfallen: Über drei Jahre Haft

Aachen (dpa) - Nach dem Überfall auf den Aachener Dompropst ist ein 37 Jahre alter Drogensüchtiger am Freitag wegen schweren Raubes zu drei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden. Der Mann hatte wie schon häufiger bei dem Geistlichen an der Tür geklingelt und um Hilfe gebeten, wie der Verurteilte in seinem Geständnis sagte: Der 74-Jährige hatte ihn in seine Wohnung gelassen und ihm etwas zu essen angeboten. Als der Dompropst dann kurz in ein Nebenzimmer ging, sperrte er den Kirchenmann dort ein.

Von dpa