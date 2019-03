Sturmschäden am Kölner Dom: Schatzkammer bleibt gesperrt

Köln (dpa/lnw) - Die Auswirkungen von Sturm «Eberhard» am vergangenen Sonntag machen sich am Kölner Dom weiterhin bemerkbar: Weil sich auf dem Dach des Doms eine Verankerung gelöst hatte, war seitdem die darunter liegende Schatzkammer, der Museumsshop und der umliegende Bereich auf der Domplatte gesperrt. Das werde auch noch mindestens eine Woche so bleiben, sagte ein Sprecher der Dombauhütte am Freitag.

Von dpa