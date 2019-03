Bei Ingolstadt Verletzte keine Ausrede: Aktion gegen rechts

Ingolstadt (dpa/lby) - Der FC Ingolstadt will im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga trotz personeller Probleme die Wende einleiten. Nach drei Niederlagen in Serie sagte Trainer Jens Keller: «Wir waren in den letzten Spielen nicht weit weg vom Erfolg. Man braucht im Fußball und im Leben das Quäntchen Glück. Ich bin überzeugt, dass sich irgendwann das Blatt dreht. Das wird hoffentlich am Sonntag sein.» Dann gastieren die Schanzer um 13.30 Uhr beim SC Paderborn.

Von dpa