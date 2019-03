Kurzfilmtage Oberhausen: So viele Einreichungen wie noch nie

Oberhausen (dpa) - So viele Kurzfilme wie noch nie haben Filmemacher in diesem Jahr bei den 65. Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen (1.-6. Mai) eingereicht. Nach rund 7300 im vergangenen Jahr seien es 2019 mehr als 7600 gewesen, teilten die Veranstalter am Freitag in Oberhausen mit. Die Filme kamen aus 127 Ländern, unter anderem aus Simbabwe, Tadschikistan, Sierra Leone oder Samoa.

Von dpa