Essen (dpa) - Die Komiker Serdar Somuncu und Niels Ruf wollen trotz des vorzeitigen Abbruchs einer gemeinsamen Show in Essen weiterhin zusammenarbeiten. «Serdar und Niels haben sich längst wieder vertragen und planen eine gemeinsame glückliche Zukunft», schrieben die beiden am Freitag in einem gemeinsamen Statement auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur dpa.

Die Humoristen hatten am Dienstagabend ihre Show «Tischgespräche» in der Essener Weststadthalle bereits nach einer guten Stunde beendet und ein verärgertes Publikum zurückgelassen. Wie die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» berichtete, verließ zuerst Somuncu (50) die Bühne, danach Ruf (45). Nach einigen Minuten sei dann die Durchsage gekommen, dass das Programm beendet sei. Kurz darauf entschuldigte sich ein zerknirschter Somuncu in einem Video auf Facebook beim Publikum und deutete einen Zwist zwischen ihm und Ruf als Ursache an.

Gemeinsam teilten sie am Freitag nun mit: «Wie in jeder leidenschaftlichen Beziehung gibt es auch bei uns hin und wieder Streit. Diesen haben wir in den Backstagebereich verlegt, um dem Essener Publikum den würdelosen Anblick zweier sich ungeschickt prügelnder, älterer Männer zu ersparen», schrieben die beiden. Sie hätten sich nicht wirklich geprügelt, betonte der Presseagent Somuncus. Allerdings habe Somuncu am Mittwoch einen «Tischgespräche»-Auftritt in Mainz ohne Ruf bestritten.

Das Format «Tischgespräche» lebe vom schonungslosen Diskurs und hebe sich gerade dadurch vom übrigen Konsensblabla ab, hieß es in der Stellungnahme weiter. «Manche Podcasts dauern 30 Minuten, andere vier Stunden, in Essen waren es nun kurzweilige 70 Minuten.» Beim nächsten Mal solle es wieder länger dauern. Konkrete Termine für gemeinsame Auftritte nannten die beiden nicht. Der Veranstalter der Show in Essen, die Agentur «190a», bot allen Besuchern an, ohne Zusatzkosten eine andere Veranstaltung mit Somuncu im Mai zu besuchen.