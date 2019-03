Bandido-Rocker festgenommen: Mann durch Schüsse verletzt

Ein 21-Jähriger wurde getroffen und lebensgefährlich verletzt. Der Täter flüchtete. Im Laufe der Ermittlungen fiel der Verdacht auf den 28-Jährigen. Am Donnerstagabend nahmen Polizisten ihn vor einem Wettbüro fest.

Verfeindete Rockergruppen haben sich in den vergangenen Monaten mehrfach Schießereien in Köln geliefert. Die Polizei hat in jüngster Zeit den Druck auf die Szene mit Razzien und verstärkten Kontrollen erhöht.

Wenige Stunden nach der Verhaftung des 28-Jährigen nahmen Beamte einen weiteren per Haftbefehl gesuchten Rocker in Köln fest. Er soll im Ruhrgebiet an einer Auseinandersetzung im Rockermilieu beteiligt gewesen sein. Einen Zusammenhang mit dem Kölner Rockerkrieg gebe es nach bisherigen Erkenntnissen nicht, teilte die Polizei mit.