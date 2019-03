Der S-Max mit 190 PS habe sich in der Erprobungsphase durchgesetzt. Der Kompaktvan biete genug Platz für Schutzwesten, Helme und Einsatztaschen, hieß es. Für Maschinenpistolen und alle anderen Ausrüstungsgegenstände sind Ladungssicherungssysteme mit Schubladen vorgesehen.

Die derzeit in NRW genutzten 3er BMW standen wegen mangelnden Platzes und Stauraums von Anfang an in der Kritik. Noch in diesem Jahr sollen die rund 2000 Exemplare des aktuellen Streifenwagens vom Typ BMW 318d Touring nach und nach ersetzt werden. Dann laufen die derzeitigen Leasing-Verträge aus.