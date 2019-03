Essen (dpa) - Heino, Volksmusiker, hat an seine besondere Beziehung zum Ruhrgebiet erinnert. «In Essen-Bredeney hat meine große Karriere begonnen», sagte der 80-Jährige am Samstag in Essen am Rande einer Gala zur Verleihung des Steiger Awards. Sein Texter Wolfgang Neukirchner habe dort gelebt. Daher sei er von Düsseldorf aus fast jeden Tag dort gewesen.

Von dpa