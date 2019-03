A40-Brücke: 3000 Schäden, pro Tag 60 zu schwere Lkw

Duisburg (dpa/lnw) - Vor der Duisburger A40-Rheinbrücke werden pro Tag rund 60 Lastwagen herausgewunken, weil sie überladen sind. Die Zahlen gingen aber zurück, teilte das NRW-Verkehrsministerium auf Anfrage mit. «Offenbar hat sich die Kontrolle mit Hilfe einer Lkw-Waage inzwischen herumgesprochen», sagte ein Sprecher. Sie gilt bislang in Fahrtrichtung Essen. Im April wird auch in Richtung Venlo eine Waage aufgebaut. Am Montag besucht Verkehrsminister Hendrik Wüst die marode Brücke. Dort gibt es laut Landesbetrieb Straßen.NRW fast 3000 schadhafte Stellen.

Von dpa