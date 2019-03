Pizza im Ofen vergessen: Feuerwehr-Großeinsatz

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Mal schnell die Tiefkühlpizza in den Backofen schieben und nach zehn Minuten wiederkommen - was für viele Menschen bewährte Küchenpraxis ist, hatte für eine Frau in Mönchengladbach ein Nachspiel. Denn anstatt die fertige Pizza aus dem Ofen zu holen, war sie am frühen Samstagmorgen eingeschlafen. Aus dem Ofen rauchte es, der Rauchmelder ging an, Nachbarn wurden aufmerksam. Doch alles Klopfen und Klingeln an der Tür half nichts - die alarmierte Feuerwehr musste über den Balkon in die Wohnung klettern. Dort fanden sie die Frau schlafend und die Wohnung so verqualmt, dass ein Hochleistungslüfter zum Einsatz kommen musste.

Von dpa