Werkstatt brennt: 32 Menschen mit Brandfluchthauben gerettet

Wegen der starken Rauchentwicklung hatten Anwohner in dem Gebiet ihre Fenster und Türen zunächst geschlossen halten müssen. Insgesamt 65 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Ort. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Abendstunden, die Bewohner konnten aber noch am Samstag zurück in ihre Wohnungen.