Frau sticht Ehemann im Streit in den Bauch: Lebensgefahr

Bad Driburg (dpa/lnw) - Im Streit soll eine Frau ihren 61 Jahre alten Ehemann mit einem Messer in den Bauch gestochen und lebensgefährlich verletzt haben. Die 57-Jährige habe nach dem Angriff am Freitag in Bad Driburg (Kreis Höxter) selbst den Notruf gewählt, teilte die Polizei am Samstag mit. Bei dem Mann bestand auch nach einer Not-Operation weiter Lebensgefahr.

Von dpa