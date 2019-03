Flüsse schwellen an: Ab Dienstag trockener

Straßen und Wege, Wiesen und Felder verschwanden in den Fluten. Auch der Rhein und seine Nebenflüsse schwollen nach Angaben zuständigen Behörden an. Vielfach lagen die Messwerte den Daten zufolge deutlich über dem Mittelwert. In der Tendenz sollten die Stände aber bis Montag wieder fallen.

In den vergangenen Tagen hatte der Dauerregen bereits Keller volllaufen lassen und Straßen geflutet. In Alsdorf bei Aachen blieb die Bundesstraße 57 länger gesperrt, weil in einem Tierpark mehrere Fischteiche übergelaufen waren. Das Wasser lief durch ein Gefälle ab und sammelte sich in einer Unterführung. Einsatzkräfte pumpen die Wassermassen ab.

Sturmtief „Dragi“ und „Eberhard“ fegen über Deutschland 1/11 10.03.2019, Rheinland-Pfalz, Bitburg: Teile einer Dachabdeckung hängen an der Stadthalle. Ein Sturm war über die Stadt hinweggezogen. Foto: Harald Tittel//dpa

10.03.2019, Hessen, Frankfurt/Main: Eine heftige Sturmböe lässt die Haare einer Frau wehen. Foto: Boris Roessler

10.03.2019, Hessen, Frankfurt/Main: Heftige Sturmböen erfassen den Schirm einer Frau, die gemeinsam mit anderen Passanten an einer Ampel wartet. Foto: Boris Roessler/dpa

10.03.2019, Hessen, Frankfurt/Main: Eine Frau schiebt einen Kinderwagen durch den aufgepeitschten Regen. Foto: Boris Roessler

10.03.2019, Nordrhein-Westfalen, Bochum: Ein Baum, der durch den Sturm Dragi umgestürzt wurde, liegt auf einem Metallzaun. Sturmtief «Dragi» hat in einigen Regionen Nordrhein-Westfalens große Schäden verursacht, die Feuerwehr musste zu Hunderten Einsätzen ausrücken. Foto: Caroline Seidel/dpa

09.03.2019, Nordrhein-Westfalen, Bochum: Einsatzkräfte der Feuerwehr räumen auf der Autobahn 40 in Bochum (Nordrhein-Westfalen) einen durch den Sturm Dragi umgestürzten Baum von der Fahrbahn. Foto: ---/Feuerwehr Bochum/dpa

09.03.2019, Nordrhein, Ahlen: Einsatzkräfte der Feuerwehr sägen in Ahlen einen umgestürzten Baum in einer Hauseinfahrt klein. Foto: Feuerwehr Ahlen/dpa

09.03.2019, Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen: Autos fahren langsam durch eine tiefe Pfütze die sich durch Starkregen auf einer Straße gebildet hat. Foto: Caroline Seidel/dpa

09.03.2019, Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen: Ein Auto fährt langsam durch eine tiefe Pfütze die sich durch Starkregen auf einer Straße gebildet hat. Foto: Caroline Seidel/dpa

09.03.2019, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Dunkle Wolken ziehen über den Fernsehturm und über das Hochhaus GAP 15 hinweg. Mit Sturmböen und Gewitter hat Sturmtief Dragi am Samstagnachmittag in Nordrhein-Westfalen für Probleme im Bahnverkehr und auf den Straßen gesorgt. Foto: Marc Herwig/dpa

Das Sturmtief "Eberhard" brachte kalte Luft mit und sorgte in einigen Teilen Deutschlands am Montagmorgen für Schneetreiben, so wie hier in Sachsen-Anhalt. Auch mit Glätte war zu rechnen. Foto: dpa

In Solingen ließ die Feuerwehr am Samstag wegen drohender Überschwemmung einen Parkplatz nahe der Wupper räumen. Später wurde das Areal wieder freigegeben.

Der Deutsche Wetterdienst kündigte bis einschließlich Montag noch teils heftige Schauer an, in höheren Lagen auch Schnee. Dann würden die Niederschläge aber abklingen. Ab Dienstag und bis zum Wochenende werde es im ganzen Land trockener, sagte Meteorologin Maria Hafenrichter auf Anfrage. Ab Mittwoch könne sich dann auch mal die Sonne zeigen. Donnerstag und Freitag seien 18 Grad möglich.

Sturmtief „Bennet” zieht über Deutschland hinweg 1/9 Niedersachsen, Hannover: Feuerwehrkräfte bergen einen Baum, der im Sturm auf ein Haus in Isernhagen gestürzt ist. Tief "Bennet" zieht über Deutschland hinweg und sorgt für stürmisches Wetter. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Ein umgestürzter Baum liegt auf der Landstraße bei Ochtrup auf einem Autoteil. Ein umstürzender Baum hat am Montag in Ochtrup einen 37 Jahre alten Autofahrer getötet. Der Mann war auf einer Landstraße unterwegs, als der Baum umfiel und das Fahrzeug traf. «Der Verdacht liegt nahe, dass das mit dem Sturm zusammenhängt», sagte ein Sprecher der Kreispolizei Steinfurt. Foto: ---/Nord-West-Media TV/dpa

Baden-Württemberg, Stuttgart: Ein Baum ist bei einem Sturm in einem Lastwagen gestürzt. Dabei hat sich ein Ast durch die Scheibe des Lastwagens gebohrt. Foto: Andreas Rosar/dpa

Nordrhein-Westfalen, Aachen: Feuerwehrleute befestigen ein vom Sturm gelöstes Teil eines Daches. Foto: Ralf Roeger

Niedersachsen, Hannover: Feuerwehrkräfte bergen einen Baum, der im Sturm auf ein Haus in Isernhagen gestürzt ist. Foto: Julian Stratenschulte

Niedersachsen, Hannover: Feuerwehrkräfte bergen einen Baum, der im Sturm auf zwei Fahrzeuge im Stadtteil Linden gestürzt ist. Foto: Julian Stratenschulte

Niedersachsen, Hannover: Feuerwehrkräfte bergen einen Baum, der im Sturm auf ein Haus in Isernhagen gestürzt ist. Foto: Julian Stratenschulte

Stürmisch. Foto: Arne Dedert

Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Ein Karnevals-Verkaufsstand auf der Königsallee in Düsseldorf ist vom Sturm beschädigt. Foto: Martin Gerten

Nach zweieinhalb Wochen hat der März den Wetterinformationen zufolge bereits die Regenmengen erreicht, die sonst im ganzen Monat üblich sind. In der vergangenen Woche fielen demnach in Bergischen Land 90 Liter pro Quadratmeter. In Düsseldorf waren es rund 50 Liter, in Münster rund 60 Liter. Insgesamt seien die Mengen aber für die Jahreszeit nicht ungewöhnlich hoch, hieß es weiter.