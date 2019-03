Streit vor Restaurant: 51-Jähriger niedergestochen

Durch Zeugenhinweise konnte die Polizei die beiden Verdächtigen, zwei Iraker, in einem Asylbewerberheim vorläufig festnehmen. Der 25-jährige Hauptverdächtige sollte dem Haftrichter vorgeführt werden. Sein Begleiter war ebenfalls in die körperliche Auseinandersetzung involviert, er hatte den Ermittlungen zufolge aber nicht gestochen - daher wurde damit gerechnet, dass er wieder auf freien Fuß kommt. Die Tatwaffe wurde in der Unterkunft der beiden nicht gefunden. Das genaue Tatmotiv war zunächst unklar.