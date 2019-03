Düsseldorf führt nach 4:3-Sieg in Augsburg in DEL-Playoffs

Augsburg (dpa) - Die Düsseldorfer EG ist in den Viertelfinal-Playoffs der Deutschen Eishockey Liga erstmals in Führung gegangen. Die Rheinländer gewannen am Sonntag bei den Augsburger Panthern in einer hochklassigen Partie 4:3 (3:1, 1:2, 0:0) und liegen in der Best-of-Seven-Serie mit 2:1 vorn. Das erste Spiel bei der Mannschaft von Trainer Mike Stewart hatte die DEG noch mit 1:7 verloren. Spiel vier findet am Freitag (19.30 Uhr) in Düsseldorf statt.

Von dpa